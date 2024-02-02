Эксперт заявил, что помощь ЕС Украине в размере €50 млрд не изменит ситуацию

Очередной пакет помощи будет не более чем жестом поддержки Запада, пытающегося вернуть киевскому режиму уверенность в завтрашнем дне, полагает профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Очередной пакет помощи Украине от Евросоюза в размере €50 млрд не позволит изменить ситуацию и будет не более чем жестом поддержки Запада, пытающегося вернуть киевскому режиму уверенность в завтрашнем дне. Так полагает профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь.

"Даже если предположить, что помощь будет предоставляться в соответствии с обещаниями, Украина получит чуть более €10 млрд в год, - приводит его мнение газета Global Times. - Это значит, что указанная поддержка скорее будет служить задаче повышения уверенности Украины, нежели иметь какой-либо существенный смысл".

По словам эксперта, ЕС рассматривает долгосрочный план помощи Украине, поскольку надеется, что это позволит преодолеть неопределенность, вызванную политикой самого же Брюсселя, также обусловленную ситуацией в США. "В этом году пройдут выборы в Европарламент, а в США состоятся президентские выборы, - напомнил Цуй Хунцзянь. - Оба эти события могут оказать огромное влияние на европейскую и американскую помощь Украине. Поэтому и Евросоюз, и НАТО строят планы, чтобы защититься от возможных изменений".

1 февраля лидеры 27 стран ЕС решили выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. Они согласились с предложением Венгрии и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса, а через два намеревается пересмотреть объем помощи Киеву.