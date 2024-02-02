Bloomberg: готовившая санкции против РФ помощница главы Минфина США покинет пост

По данным агентства, Элизабет Розенберг уходит в частный сектор

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Помощник министра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг, один из главных авторов экономических санкций против России, уходит в отставку. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, сотрудник Минфина уходит в частный сектор. Первый заместитель руководителя этого ведомства Уолли Адейемо, оценивая работу Розенберг, назвал ее "незаменимым сотрудником".

Розенберг стала помощником министра финансов США в 2021 году, ранее она занимала должность советника Адейемо.