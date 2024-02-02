Ермак в беседе с Салливаном назвал потребность Украины в ПВО "чрезвычайно острой"

Стороны также обсудили итоги визита на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели второй за неделю телефонный разговор, в ходе которого Киев вновь попросил у Вашингтона системы противовоздушной обороны (ПВО).

В релизе, опубликованном на сайте президента Украины, отмечается, что стороны рассмотрели актуальные потребности украинской армии, Ермак "отдельно акцентировал" внимание на том, что "потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой".

Также стороны обсудили итоги визита на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Кристофера Смита. Кроме того, Ермак вновь "выразил благодарность Салливану, команде президента США Джо Байдена, обеим палатам и партиям Конгресса и всему американскому народу за постоянное внимание и неизменную поддержку Украины".

Украинское руководство неоднократно на разных уровнях обозначало проблему нехватки средств ПВО и просило соответствующее вооружение у Запада. Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что запасы ракет, средств перехвата для ПВО и артиллерийских снарядов, которыми располагают западные партнеры Киева, истощаются из-за интенсивности боевых действий, а также из-за глобальной нехватки боеприпасов.