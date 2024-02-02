В Венгрии считают, что добились на саммите ЕС большого успеха

Глава МИД Петер Сийярто отметил, что позицию страны учли при принятии решения о финансировании Украины

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что оно добилось большого успеха на саммите Евросоюза в Брюсселе, поскольку позиция страны была учтена при принятии решения о финансировании Украины на сумму €50 евро в течение четырех лет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами в перерыве форума ЕС - АСЕАН в столице Бельгии.

"Участвуя в совместном решении, нам удалось предотвратить передачу Украине замороженных и нераспределенных средств [из европейских фондов], предназначенных Венгрии. С другой стороны, как часть совместного решения, нам также удалось создать механизм контроля, в соответствии с которым деньги будут расходоваться на основе соглашения, а Еврокомиссия будет ежегодно отчитываться об этом перед Евросоветом", - сказал глава МИД, пресс-конференция которого транслировалась телеканалом М1.

"Таким образом, Венгрия добилась большого успеха. Мы смогли достичь двух наших целей. Оба аспекта венгерской позиции были учтены Европейским советом при принятии важного решения", - отметил Сийярто. Он подчеркнул, что выделенные средства будут использованы не для поставок вооружений, а для функционирования украинского государства. "Венгрия сохраняет свою миролюбивую позицию, она по-прежнему не поставляет оружие и не участвует ни в каких операциях по его транспортировке [на Украину]", - заявил министр.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.

Как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам совещания, переговоры были долгими, но, когда все препятствия удалось устранить, Венгрия согласилась с предложенным планом. На предыдущей встрече лидеров ЕС 14-15 декабря венгерский премьер заблокировал поправки в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающие выделение Украине €50 млрд, поскольку в них отсутствовал механизм контроля за расходованием средств.