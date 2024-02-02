В Раде считают, что Украине на мобилизацию и довооружение в 2024 году нужны более $19 млрд

Глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что на потребности обороны Киев может направлять только собственный ресурс, "то есть деньги международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мобилизация до 500 тыс. военнообязанных и потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Киеву более чем в $19 млрд в 2024 году. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"В сумме речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год - около 720 млрд гривен (около $19,1 млрд). Здесь нужно понимать, что 700 млрд гривен - это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону", - сказала Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии Украины.

Она отметила, что 322 млрд гривен (8,6 млрд) из этой суммы придется потратить на мобилизацию от 400 до 500 тыс. человек, остальные средства потребуются для закупки и модернизации техники.

Пидласа напомнила, что на потребности обороны Киев может направлять только собственный ресурс, "то есть деньги международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии". "И разговоры о том, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности, потому что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев - это очень нетривиальная задача", - подчеркнула она.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что командование такого запроса не делало. Позднее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что у Киева нет таких денег. Тем не менее, после заявления Зеленского правительство начало работу над законопроектом о новых правилах мобилизации. По данным украинских СМИ, этот законопроект может быть рассмотрен Радой в первом чтении 6 февраля.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.