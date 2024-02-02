Бельгия намерена добиваться от Израиля компенсации за разрушение своей миссии в Газе

Фракция социалистов в бельгийском парламенте распространила заявление, в котором потребовала провести срочные парламентские слушания по этому вопросу и вызвать на них главу МИД Аджу Лябиб

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Брюссель будет добиваться от Израиля выплаты компенсации за бомбардировку и разрушение в Газе офиса бельгийского агентства по развитию и сотрудничеству Enabel, а также за уничтожение имущества других финансируемых Евросоюзом проектов в регионе, сообщил МИД королевства в заявлении.

Ранее посол Израиля был вызван в МИД Бельгии для объяснений в связи с уничтожением в четверг в результате ударов израильской армии бельгийской миссии.

"В ходе неформальной встречи глав МИД ЕС (3 февраля в Брюсселе - прим. ТАСС) Бельгия поднимет вопрос о выплате компенсации за разрушенную инфраструктуру проектов, которые финансируются Евросоюзом и его членами", - заявило министерство.

"Удары по гражданским зданиям неприемлемы", - написала в свою очередь в X глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в связи с этим инцидентом.

В свою очередь фракция социалистов в бельгийском парламенте распространила заявление, в котором потребовала провести срочные парламентские слушания по этому вопросу и вызвать на них главу МИД Лябиб.