Вучич рассчитывает на проведение срочного заседания СБ ООН из-за ситуации в Косове

Президент Сербии сообщил, что подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. В ходе своего обращения глава государства также добавил, что подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти.

"Республика Сербия подает заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что мы знаем, что это еще не конец [провокаций со стороны Приштины]. В понедельник наш представитель в ООН подаст заявку на проведение срочного заседания СБ ООН", - подчеркнул Вучич.

"Я завершил подготовку писем, которые имеют практически идентичную структуру, что касается событий в Косове и Метохии, но каждое из них персонифицировано, каждое из них я написал и подписал лично. В понедельник их получат все представители стран - членов ЕС, получат и представители структур ЕС. Также их получат президенты и премьер-министры всех стран - членов Совбеза ООН, включая Российскую Федерацию и Китай, которых мы в консультациях уведомили о том, насколько мы обеспокоены ситуацией в Косове и Метохии", - отметил сербский лидер, добавив, что содержание послания является "самым длинным и, полагаю, самым тяжелым из тех, которые я подписывал с тех пор, как нахожусь на посту главы Сербии".

"Косово и Метохия в соответствии с Уставом ООН, в соответствии с Конституцией Республики Сербия является частью нашей страны, и для нас так будет всегда", - заключил глава государства.

Ситуация в Косове

Ранее в пятницу силовики непризнанного Косова заняли несколько сербских органов самоуправления и учреждений на территории края. Вооруженные люди в рамках своих действий провели обыски некоторых объектов и приостановили их работу. Вучич в этой связи в очередной раз указал на то, что Приштина проводит политику этнических чисток и создает для сербского населения невозможные для жизни условия.

1 февраля сербский лидер принял посла РФ Александра Боцан-Харченко на фоне вступления в силу решения Приштины о начале с 1 февраля "переходного периода" на территории непризнанного Косова, которое заключается в отказе от использования сербского динара и переходе на евро. Накануне глава государства также принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, по итогам переговоров с которыми Вучич отказался от выхода к прессе и воздержался от каких-либо комментариев.

29 января Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил о том, что обратился к Евросоюзу с призывом принять меры по отношению к косовским властям для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Приштины.