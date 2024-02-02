Датский кронпринц Кристиан впервые поставил подпись под государственным законом

Новые законы кронпринц утвердил 31 января, когда его отец отправился с визитом в Польшу

СТОКГОЛЬМ, 2 февраля. /ТАСС/. Восемнадцатилетний датский кронпринц Кристиан впервые поставил свою подпись под государственным законом, замещая своего отца, короля Фредерика Х, находившегося с визитом в Польше. Об этом сообщает издание Se og Hør.

Речь идет о поправках к закону о равноправии. "Вместо короля: Кристиан, кронпринц" значится под текстом поправки, опубликованном в Lovtidende.

В тот же день Кристиан утвердил предоставление отпуска по уходу за ребенком трем министрам правительства.

Согласно конституции, все законы должны быть подписаны правящим монархом или временно исполняющим его обязанности. Полномочия временного регента Кристиан получил в среду, он обладает ими до 2 февраля. Новые законы кронпринц утвердил 31 января, в тот же день, когда его отец отправился с визитом в Польшу.

Фредерик сменил на престоле свою мать, королеву Маргрете II, которая 14 января отреклась от трона после 52 лет пребывания на нем, став первым за почти 900 лет датским монархом, добровольно сделавшим это. Маргрете после отречения продолжила оставаться Ее Величеством и стала вторым по очередности заместителем короля - регентом, или regent ad interim (временно исполняющей обязанности регента). Первый заместитель - принц Кристиан, сын Фредерика, который получил титул регента в ноябре прошлого года, когда ему исполнилось 18 лет.