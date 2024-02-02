Залужный доложил Зеленскому на ставке о сложной ситуации под Авдеевкой

Президент Украины рассказал, что на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий, в частности о сложной ситуации под Авдеевкой. Перед ставкой верховного главнокомандующего в украинских СМИ распространялись слухи о том, что на этом заседании Залужного могут отправить в отставку.

"[Обсуждалась] ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка - особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам заседания.

В частности, с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, которого, по слухам, рассматривают в качестве замены Залужному.

Авдеевка за время конфликта в Донбассе была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов. В конце декабря 2023 года Залужный заявил, что украинская армия может оставить Авдеевку через два-три месяца.

Зеленский рассказал, что на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений. Ранее украинские депутаты призывали как можно скорее завершить строительство трех линий обороны, а кабмин 19 января выделил рекордную сумму на возведение фортификаций. Также на ставке обсуждались производство дронов, поставки снарядов и вопросы энергетики.

Заседания ставки верховного главнокомандующего заранее не анонсируются. Однако еще днем в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что в ближайшее время пройдет заседание ставки, где будет обсуждаться увольнение Залужного. Телеканал CNN ранее также сообщал, что указ об отставке главкома будет подписан до конца текущей недели.

Ситуация вокруг Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.