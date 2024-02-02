Politico: Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Киева в Южной Корее, ЮАР и Турции

По информации газеты, Чехия недовольна провалом обещаний ЕС поставить Украине 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Чехия, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы, сообщило европейское издание газеты Politico.

"Фрустрированная недостатком [обещанных Киеву] снарядов Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупок порядка 450 тыс. снарядов, которые могут быть доступны за пределами [Европейского] сообщества, сообщили четыре дипломата и одно лицо, знакомые с досье, - утверждается в статье издания. - Чехи предложили, чтобы ЕС обратился к военным производителям Южной Кореи, Турции и ЮАР".

В то же время, по информации Politico, Франция, которая является одним из лидеров европейской военной промышленности, настаивает, чтобы все заказы на снаряды Киеву распределялись внутри ЕС. Газета утверждает, что эти вопросы обсуждались 1 февраля на экстренном саммите ЕС по Украине.

Politico напоминает, что принятый в феврале 2023 года план предусматривал, что средства из Европейского фонда мира будут использованы на компенсации поставок снарядов из европейских запасов, еще €1 млрд будет выделен на совместные закупки снарядов через Европейское оборонное агентство (у европейских производителей) и еще €500 млн потрачены на милитаризацию промышленности и создание новых производственных мощностей.

В заключении газета приводит слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который жалуется на "снарядный голод" ВСУ, который усложняет ведение боевых действий на линии фронта, протяженностью в тысячу километров, и призывает европейские столицы пересмотреть свою стратегию закупки снарядов, которая предусматривает приоритетное финансирование собственной промышленности.

Решение отложено

Саммит ЕС не принял практических решений по закупкам снарядов и отложил до марта решение о выделении на эти цели дополнительных €5 млрд.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что вместо обещанных 1 млн снарядов, ЕС сможет к марту довести число поставленных на Украину снарядов до 500 тыс. Впрочем, она пообещала к концу этого года поставить Украине 1,1 млн снарядов и ракет.