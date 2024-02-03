Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили обеспечение гумпаузы в Газе

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом обеспечение гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождение удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера по итогам переговоров.

"Госсекретарь обсудил свою предстоящую поездку в регион и текущую работу по созданию более интегрированного, мирного региона, включающего устойчивую безопасность как для израильтян, так и для палестинцев. Госсекретарь вновь подчеркнул важность обеспечения гуманитарной паузы, включающей освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС", - отметил Миллер.

Блинкен 4-8 февраля в пятый раз после обострения палестино-израильского конфликта посетит Ближний Восток.

Ситуация в регионе резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года жертвами военных действий в анклаве стали более 27 тыс. человек, еще более 66 тыс. пострадали.

В конце ноября прошлого года было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась несколько дней. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 человек, похищенных 7 октября. По подсчетам израильской стороны, в настоящий момент в Газе остаются еще 136 заложников.