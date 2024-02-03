США заявили, что не видят никаких вылазок в ответ на удары по Ираку и Сирии

Как заявил начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс, ему не поступало такой информации

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не фиксируют никаких операций против своих войск и интересов на Ближнем Востоке в ответ на удары, нанесенные по территории Ирака и Сирии. Об этом сообщил в пятницу начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс.

"Мне не предоставляли никакой информации о каких бы то ни было вылазках в каких бы то ни было районах, в каких бы то ни было других странах в регионе после нанесенных нынешним вечером ударов", - заявил он, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен бомбардировкам иракской и сирийской территории.

На вопрос про такие возможные ответные операции конкретно на востоке Сирии военачальник тоже ответил отрицательно. "Я не отслеживаю сейчас никакого возмездия в Восточной Сирии", - подчеркнул он.