Генерал ВСУ в отставке считает, что Запад шокирован действиями офиса Зеленского

Сергей Кривонос отметил, что у союзников Киева есть возможность удерживать украинскую администрацию от "бестолковых" решений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Западные союзники Украины находятся в шоке от действий офиса президента Владимира Зеленского и вынуждены одергивать его. Такое мнение выразил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

"Они [Запад] в антивосторге, они ошалевшие <...> от определенных поступков непосредственно офиса президента", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Вышка", отвечая на вопрос об отношении Запада к политическим скандалам и интригам в Киеве.

Кривонос подчеркнул, что союзники имеют альтернативную информацию о происходящем в стране, благодаря этому они могут удержать киевские власти от "бестолковых" решений.

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Валерия Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.