Он подчеркнул, что "лучшим решением для всех сторон" стали бы переговоры с Россией

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Основатель файлообменной сети Megaupload, немецкий бизнесмен Ким Дотком сообщил, что у США имеется план по смещению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в X (ранее Twitter).

"Сеймур Херш, американский журналист, удостоенный наград, подтверждает слухи из Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского", - говорится в сообщении. Он добавил, что мирные переговоры с Россией стали бы "лучшим решением для всех сторон".

Дотком в 2005 году основал файлообменную сеть Megaupload. В 2012 году под давлением американских правоохранительных органов этот файлообменник закрыли. После этого Дотком основал облачное хранилище Mega.