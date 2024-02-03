Красный Полумесяц сообщил о гибели четырех человек в результате обстрела больницы в Газе

По данным организации, еще шесть человек получили ранения

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Четверо палестинцев были убиты израильскими военными, открывшими огонь по больнице "Аль-Амаль" и офису Палестинского общества Красного Полумесяца в секторе Газа.

"Палестинское общество Красного Полумесяца осуждает нападение израильских военных на здание организации в Хан-Юнисе и больницу "Аль-Амаль", в которой находятся тысячи людей. В результате обстрела погибли трое беженцев и директор отдела молодых волонтеров общества Хедая Хамад. Еще шесть человек были ранены", - указано в сообщении организации, опубликованном в X (ранее Twitter).

В заявлении подчеркивается, что Армия обороны Израиля продолжает осаду и обстрел зданий организации и больницы "Аль-Амаль" 12 дней подряд. "В результате обстрелов и нападений израильских военных на объекты общества в Хан-Юнисе погибли 43 человека, еще 153 получили ранения, и мы возлагаем на израильскую сторону полную ответственность за жизни медиков, пациентов и более чем 7 тыс. беженцев, находящихся в больнице "Аль-Амаль" и здании Палестинского общества Красного Полумесяца", - сообщили в организации, еще раз обратившись к международному сообществу и институтам ООН с призывом "принять немедленные меры для защиты врачей и добровольцев, работающих в Хан-Юнисе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.