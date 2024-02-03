Al Jazeera: на юге сектора Газа в результате обстрела погибли восемь человек

Десятки получили ранения из-за взрыва в одном из зданий, уточнил телеканал

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Не менее восьми человек погибли в результате обстрела жилых домов израильской армией на юге сектора Газа.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, по меньшей мере восемь палестинцев погибли после обстрела израильскими военными жилых домов в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Также сообщается о десятках раненых в результате взрыва в одном из зданий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.