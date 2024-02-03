Французский политик сравнил заявления Макрона о ядерном оружии с госизменой

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо также назвал слова президента страны "фундаментальным разрывом с французской доктриной"

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что заявления президента страны Эмманюэля Макрона о предоставлении Евросоюзу доступа к ядерному оружию Франции являются государственной изменой. Об этом он написал в пятницу в Х (ранее Twitter).

Как напомнил политик, во время визита в Швецию Макрон сказал, что "Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Европейского союза".

"Это государственная измена. <...> Это фундаментальный разрыв с французской доктриной. С голлизмом. Ядерное оружие неразрывно связано с нашим национальным суверенитетом, - указал Филиппо. - Фактически это передача его ЕС: это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией".

Партия "Патриоты" была создана в феврале 2018 года на основе одноименной ассоциации. Она намерена проводить курс на выход Франции из состава ЕС.