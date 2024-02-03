В Пентагоне заявили, что спецназ Ирана напрямую угрожает безопасности американцев

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла подчеркнул, что Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы защитить граждан страны

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Силы специального назначения "Аль-Кудс", входящие в иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по-прежнему несут прямую угрозу стабильности Ирака и безопасности американцев. С таким утверждением выступил в пятницу глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла.

"Входящие в КСИР силы "Аль-Кудс" и связанные с ними группировки продолжают представлять прямую угрозу стабильности Ирака, региона и безопасности американцев. Мы продолжим предпринимать шаги, делать все необходимое, чтобы защитить наших граждан и привлечь к ответственности тех, кто угрожает их безопасности", - говорится в его заявлении, размещенном на странице командования в X (ранее Twitter).

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о поражении свыше 85 целей в результате ударов по Ираку и Сирии, которые были нанесены в ответ на нападение на американских военных в Иордании. Отмечается, что в операции приняло участие "множество самолетов", в том числе дальние бомбардировщики. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками. В ходе авиаударов было использовано "свыше 125 высокоточных боеприпасов".

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.