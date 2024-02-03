Маск считает, что Байдену выгодно, чтобы в США проникло как можно больше нелегалов

Президент США надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, считает предприниматель

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск обвинил лидера США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции, надеясь таким образом обеспечить себе поддержку на предстоящих президентских выборах.

"Стратегия Байдена очень проста. Во-первых, впустить в страну как можно больше нелегалов. Во-вторых, легализовать их, чтобы создать постоянное большинство - однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию", - написал он в пятницу в X (ранее Twitter).

"Это объясняет такое небольшое количество депортаций. Каждая депортация - это потерянный голос", - убежден миллиардер.

Маск критикует политику действующей американской администрации в отношении мигрантов и считает, что Байден делает недостаточно для защиты южной границы страны. Он поддержал идею губернатора штата Техас Грега Эбботта об обеспечении безопасности границы штата с Мексикой без помощи администрации.

Эбботт ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. О поддержке Эбботта заявляли бывший президент США Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также губернаторы-республиканцы 25 штатов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что направит бойцов Национальной гвардии Флориды в Техас для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами. Помимо Десантиса готовность отправить гвардейцев в Техас выразил губернатор штата Оклахома Кевин Ститт.