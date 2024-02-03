Кеннеди-младший заявил, что ВС США должны покинуть Ближний Восток, если не хотят конфликта

Кандидат в президенты США призвал оставить войска в тех странах, которые об этом попросили

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов должна вывести американские войска из стран Ближнего Востока, если она не стремится к конфликту в регионе. Такое мнение изложил в X (ранее Twitter) Роберт Кеннеди - младший, объявивший о намерении участвовать в выборах президента США в ноябре в качестве независимого кандидата.

"Если мы "не стремимся к конфликту", то давайте выведем оттуда войска. Им там не рады. Они не нужны. Они являются беззащитными мишенями для всех, кто хочет спровоцировать конфликт в регионе. Выведите их оттуда!" - прокомментировал он решение хозяина Белого дома Джо Байдена нанести удары по Ираку и Сирии.

Политик призвал оставить войска только в тех странах, власти которых обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой. "И Ирак, и Сирия попросили [ВС] США покинуть свою территорию", - добавил он. По мнению Кеннеди-младшего, "Байден поддерживает эту политику оккупации путем экономического шантажа". Он призвал решать вопросы дипломатическим путем.

Кеннеди-младший также выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта.

Правительство США ранее заявило, что американские войска на одном из объектов в Иордании близ границы с Сирией были атакованы 28 января движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.