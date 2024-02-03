СМИ: число жертв авиаудара по Рафаху в Палестине возросло до 13 человек

Из-за двух взрывов пострадали два жилых дома, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Число погибших при авиаударе израильской армии по жилым домам в городе Рафах в Палестине возросло до 13 человек. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, в результате двух взрывов пострадали два жилых дома. В одном из них погибли 11 человек, еще 2 - в другом.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал о том, что после обстрела израильскими военными Рафаха погибли по меньшей мере восемь палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.