В Сумской области закрыли проезд для машин в приграничных районах

Полный запрет будет действовать более чем на 20 дорогах

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Сумской области запретили движение автомобилей по участкам некоторых дорог в пятикилометровой зоне от границы с Россией. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале областной военной администрации.

"На Сумщине запрещено движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны приграничной полосы с РФ, - говорится в сообщении. - Это сделано во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север".

В администрации также представили список закрытых участков, полный запрет будет действовать более чем на 20 дорогах. Отмечается, что "на остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в пятикилометровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая 2024 года и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года".