На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Она длилась около 20 минут

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога второй раз за день была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге начали поступать в 12:54 по местному времени (13:54 мск) и в течение двух минут охватили все регионы страны.

Она длилась около 20 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее воздушная тревога уже объявлялась на всей территории Украины, она длилась около 40 минут.

В новость внесены изменения (14:32 мск) - добавляется информация об отмене