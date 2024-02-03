ХАМАС возложило ответственность за последствия атак на Ирак и Сирию на власти США

Движение назвало удары Вашингтона опасной эскалацией и посягательством на суверенитет двух арабских стран

РАБАТ, 3 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС решительно осудило удары США по территории Ирака и Сирии, назвав их опасной эскалацией и посягательством на суверенитет этих стран.

"Мы самым решительным образом осуждаем американскую агрессию против Ирака и Сирии, считаем ее опасной эскалацией, посягательством на суверенитет двух арабских стран, угрозой их безопасности и стабильности региона", - говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале.

По мнению ХАМАС, США нанесли удары по территории Ирака и Сирии "в интересах экспансионистских планов оккупанта (Израиля - прим. ТАСС) и ради сокрытия его ужасных преступлений против палестинского народа в секторе Газа".

"Администрация президента США [Джо] Байдена несет ответственность за последствия этой жестокой агрессии против Ирака и Сирии, которая подливает масла в огонь", - подчеркнули в ХАМАС.

В ночь на субботу США нанесли серию ударов по позициям проиранских формирований, дислоцированных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Бомбардировке подверглись объекты военизированных группировок в пустынном регионе Эль-Маядин и восточнее города Бу-Кемаль близ границы с Ираком. ВВС США также атаковали объекты проиранских отрядов на иракской территории близ приграничного города Эль-Каим.