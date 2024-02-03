Иран назвал удары США по Ираку и Сирии стратегической ошибкой

Официальный представитель МИД республики Насер Канани обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета и территориальной целостности стран, которые подверглись атакам

ДУБАЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана осудило удары США по Ираку и Сирии, назвав их стратегической ошибкой, которая приведет к усилению напряженности в регионе. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Насера Канани.

"Вчерашнее нападение на Ирак и Сирию стало еще одной авантюрой и стратегической ошибкой правительства США, которая не будет иметь иного результата, кроме усиления напряженности и нестабильности в регионе", - указано в заявлении.

Канани также обвинил США в нарушении суверенитета и территориальной целостности стран, которые подверглись атакам, а также игнорировании норм международного права и Устава ООН. По мнению представителя ведомства, "военные нападения США на Ирак, Сирию и Йемен служат достижению целей израильского режима".

Американская авиация в ночь на субботу нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в ряде приграничных районов Ирака и Сирии. Как сообщило Центральное командование ВС США, отвечающее за операции на Ближнем Востоке, американские военные поразили более 85 целей. Авиаудары, как утверждается, наносились по командным пунктам, разведывательным центрам, складам с оружием и логистическим объектам, которые использовало подразделение "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки.