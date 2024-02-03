В Британии заявили, что мир не может позволить себе победы РФ в конфликте с Украиной

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс считает, что страны должны увеличить оказываемую Киеву помощь

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Мир должен увеличить оказываемую Киеву помощь, так как не может позволить себе победы России в конфликте с Украиной. Такое мнение в X (ранее Twitter) высказал в пятницу глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

"Мир не может позволить себе, чтобы [президент РФ Владимир] Путин победил на глазах у наблюдающих отовсюду тиранов, потому что цена, которую за это придется заплатить, невообразима, - написал Шэппс. - Сейчас каждой демократической стране нужно нарастить усилия и обеспечить Украину тем, что ей необходимо для защиты рубежей ее свободы".

Шэппс также приветствовал принятое 1 февраля на саммите ЕС решение в течение четырех лет выделить из бюджета сообщества €50 млрд на финансовую поддержку Украины. В середине января правительство Великобритании объявилл об увеличении объемов военной помощи Украине до £2,5 млрд в 2024 году . В 2022-2023 годах королевство предоставляло Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд) ежегодно.