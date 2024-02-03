В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Вначале тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, позже она распространилась на Кировоградскую.
В Николаевской области сирены работали 47 минут, в Днепропетровской и Кировоградской - около получаса.
В течение этого времени поступали сообщения о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
В новость были внесены изменения (17:33 мск) - обновлена информация о тревоге.