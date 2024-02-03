Националисты из партии "Шинн фейн" впервые возглавили правительство Северной Ирландии

Мишель О'Нил номинировали и назначили на пост первого министра региона

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Национал-республиканская партия "Шинн фейн" впервые в истории возглавила правительство Северной Ирландии. В ходе транслируемого в прямом эфире заседания Ассамблеи (регионального парламента) глава "Шинн фейн" в Северной Ирландии Мишель О'Нил была номинирована и назначена на пост первого министра региона.

Демократической юнионистской партии (ДЮП) придется выступить в качестве младшего члена правящей коалиции. Согласно действующему в Северной Ирландии принципу разделения власти между националистами и юнионистами заместителем О'Нил стала Эмма Литтл-Пенгелли из ДЮП. В ходе заседания была также утверждена кандидатура спикера Ассамблеи - ветерана британской политики Эдвина Путса, возглавлявшего ДЮП с мая по июнь 2021 года.

Еще в мае 2022 года "Шинн фейн", выступающая за объединение Ирландии, впервые в истории одержала победу на выборах в Ассамблею, тогда как юнионисты показали лишь второй результат. Год спустя партия получила большинство мандатов на выборах в местные органы власти, что также произошло в первый раз. Однако больше 1,5 года коалиционное правительство региона не удавалось сформировать из-за позиции ДЮП, которая отказывалась от сотрудничества с "Шинн фейн" в знак протеста против положений протокола по Северной Ирландии, подписанного Лондоном и Брюсселем в рамках соглашения о Brexit.

В январе Лондон представил план по восстановлению работы североирландского правительства. Он предполагал прекращение таможенных проверок товаров, которые поставляются в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства. Кроме того, отменяется положение об автоматическом применении норм Евросоюза в отношении предназначенной для Северной Ирландии продукции. Этого долго добивались юнионисты, считающие, что последствия Brexit ослабляют связь между Великобританией и Северной Ирландией. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызывало недовольство местного населения и негативно сказалось на поддержке ДЮП.

Во вторник лидер юнионистов Джеффри Дональдсон сообщил, что после нового предложения Лондона ДЮП согласна участвовать в работе регионального правительства, которое должно формироваться из протестантов-юнионистов и католиков-националистов, чтобы не допустить обострения внутренних противоречий в регионе. При этом сам Дональдсон отказался от роли заместителя первого министра. После оглашения позиции ДЮП парламент Великобритании проголосовал за законодательное закрепление сделанных Лондоном предложений.

Конфликт в Северной Ирландии

С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.