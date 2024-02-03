На акции за фермеров в Париже растоптали флаг ЕС и осудили финансовую помощь Украине

По мнению лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, несмотря на объявленные правительством пакеты мер в поддержку фермеров, проблемы в отрасли не урегулированы, а "настоящие проблемы связаны с Евросоюзом"

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Массовая демонстрация в поддержку французских аграриев и против политики ЕС, особенно предоставления €50 млрд Украине, прошла в Париже на Марсовом поле перед Эйфелевой башней.

Ближе к концу мероприятия, когда на сцену вышел организатор акции, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, его сопровождали представившиеся фермерами предыдущие ораторы. Они вынесли большой флаг Евросоюза, который торжественно разорвали, а затем растоптали ногами под одобрительные выкрики толпы.

Один из приглашенных фермеров заявил, что Евросоюз на прошедшем 1 февраля саммите "фактически купил Украину за €50 млрд на четыре года", хотя "если она вступит, то загнутся все фермерские хозяйства" во Франции и других странах ЕС. Тему несоразмерно большого на фоне фермерских субсидий транша для Украины поднял в своей речи и сам Филиппо. Как и в случае с предыдущим оратором, толпа в этот момент разразилась неодобрительным гулом и свистом.

"Макрон ничего не решит по поводу нечестного импорта с Украины, особенно мяса птицы, - заявил Филиппо. - Решает же Евросоюз, и ему это известно. Вот решили дать чек Украине €50 млрд на четыре года. Это лицемерие. Он дает Зеленскому больше, чем получают помощи французские фермеры. Макрон между французскими фермерами и Зеленским выбрал Зеленского".

По мнению Филиппо, несмотря на объявленные правительством Франции пакеты мер в поддержку фермеров, проблемы в отрасли не урегулированы, а "настоящие проблемы связаны с Евросоюзом". Он заявил, что прошедший 1-2 февраля саммит ЕС "не принес никаких конкретных результатов, в том числе по части международных соглашений о свободной торговле", и речь не о приостановленных по просьбе Франции переговорах с Южноамериканским общим рынком ("Меркосур"), а об уже действующих соглашениях, в частности с Кенией, Новой Зеландией и Чили. Также, по словам политика, действующие в ЕС правила общего рынка, "запрещают аграрный патриотизм и протекционизм", поэтому "единственным решением для французских фермеров должен стать выход Франции из Евросоюза", считает он.

В беседе с корреспондентом ТАСС перед началом акции Филиппо пояснил, что проводит данную манифестацию, чтобы поддержать фермеров, которые не согласились последовать призыву Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) о прекращении блокирования дорог и попыток прорваться в Париж. "Проблемы остаются, и движение продолжается в Германии, Испании, Португалии, Бельгии и других странах. Паузу взять можно, но не на три же недели останавливать социальное движение. Я думаю, что много фермеров не захотят прекращать протест, они уже договорились с семьей и друзьями насчет хозяйства и хотят продолжать блокировать дороги, осаждать Париж и продовольственный рынок в Рюнжи", - сказал он.

Аграрный протест

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

На фоне масштабных манифестаций и блокирования дорог, а также продовольственных складов по всей стране премьер-министр Франции Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер, которые могут быть приняты для облегчения бюрократической нагрузки и улучшения положения французских фермеров. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры FNSEA и "Молодых фермеров" (Jeunes agriculteurs) призвали сторонников свернуть баррикады и "трансформировать протест", однако ряд ассоциаций выразили недовольство отсутствием конкретных мер и письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации.

1 февраля на саммите в бельгийской столице лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на брифинге после завершения дискуссий в Брюсселе назвал данную меру оправданной и заявил, что в ходе саммита выступил за введение защитных мер для предотвращения нечестной конкуренции со стороны украинских производителей. В случае с зерном, которое, по его словам, завозится в ЕС только ради экспорта в третьи страны, должен быть принят в ЕС специальный механизм, который будет задействован при сильной дестабилизации европейских рынков, если заметно более дешевое украинское зерно все же попадет на них. Также он пообещал возвращение таможенных пошлин на ряд украинских товаров, в частности яйца, курятину и сахар, если они будут импортироваться сверх установленной квоты - точный размер квоты на пресс-конференции Макрон не назвал.