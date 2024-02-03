ЦАХАЛ сообщил, что с 7 октября атаковал 3,4 тыс. целей "Хезболлах" в Ливане и 50 в Сирии

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что страна будет действовать везде, где будет находиться группировка

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала войны в секторе Газа 7 октября нанесла удары по 50 объектам ливанского шиитского движения "Хезболла" в Сирии и 3,4 тыс. целей этой группировки в Ливане. Об этом сообщил ее официальный представитель Даниэль Хагари в ходе брифинга.

"С начала войны мы атаковали более 3,4 тыс. целей "Хезболлах" в Ливане. С начала войны мы атаковали более 50 целей "Хезболлах" в Сирии и будем продолжать действовать в этом направлении. Мы будем действовать везде, где будет находиться "Хезболлах", - сказал Хагари.

"Это верно для Ливана, верно для Сирии, верно и для других районов, где находится "Хезболлах", мы (Израиль - прим. ТАСС) будем действовать в любой точке Ближнего Востока", - продолжил представитель ЦАХАЛ. "Мы работаем над тем, чтобы остановить поставки боеприпасов [движению] "Хезболлах" из Ирана", - добавил он.