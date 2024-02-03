В Тель-Авиве и Иерусалиме прошли акции с требованием освобождения заложников из Газы

На востоке Тель-Авива демонстранты заблокировали шоссе Аялон, сообщает The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Тысячи человек приняли участие в митингах и акциях в Тель-Авиве, Иерусалиме, Кейсарии и других городах Израиля с требованием скорейшего освобождения заложников, захваченных радикалами 7 октября и удерживаемых уже 120 дней в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Участники акции временно заблокировали шоссе Аялон на востоке Тель-Авива, требуя от правительства скорейшего заключения соглашения с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, указывает издание. В Иерусалиме около 1 тыс. человек прошли маршем от резиденции президента Израиля Ицхака Герцога до Парижской площади с плакатами и транспарантами с призывами к освобождению заложников, сообщает также газета. Кроме того, на площади Каплан в Тель-Авиве отдельно прошла акция с участием сотен человек с требованием отставки действующего правительства, отмечает издание.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.