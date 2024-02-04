СМИ: ВСУ все труднее справляться с ударами России из-за нехватки боеприпасов

Преимущество Москвы на поле боя "только возросло за последние месяцы", пишет портал Business Insider

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Украинские войска сталкиваются со все большими трудностями в свете дефицита боеприпасов, в то время как Россия наращивает число ударов. Об этом говорится в статье на портале Business Insider.

По его сведениям, РФ удерживает превосходство в артиллерийской мощи с начала специальной военной операции. При этом, как указывает издание, "это преимущество только возросло за последние месяцы". Отмечается, что "проблемы Украины с боеприпасами, вероятно, повторят и усугубят те сложности, с которыми Украина столкнулась в ходе своего разочаровывающего контрнаступления".

Нехватка боеприпасов, пишет Business Insider, происходит на фоне усиления атак России, которая возобновила осенью наступательные действия, восстановив свои запасы.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последнее время на Западе и самой Украине неоднократно звучали заявления, что контрнаступление не было успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.