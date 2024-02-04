CNN: США и Великобритания нанесли удары по 30 целям в Йемене

Cреди целей значатся центры управления и связи, подземный арсенал и места базирования вооружений хуситов, уточняет телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По его сведениям, среди целей ударов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

Ранее в субботу Центральное командование ВС США сообщило об уничтожении на территории Йемена шести протикорабельных крылатых ракет хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.