3 февраля, 22:23,
обновлено 3 февраля, 22:51
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Великобритания заявила, что удары по Йемену не являются эскалацией и были пропорциональны

Лондон. Сергей Бобылев/ ТАСС
Лондон
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Британские ВВС старались свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, отметил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Третья совместная серия ударов США и Великобритании по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

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"Королевские ВВС участвовали в третьей серии пропорциональных и избирательных ударов по военным объектам хуситов в Йемене. Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многочисленных международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении министра. "Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по объектам, с которых запускаются БПЛА, и хранилищам, которые хуситы использовали для своих нападений. Я уверен, что последняя серия ударов еще больше ограничила возможности хуситов", - добавил он.

В отдельном заявлении Минобороны королевства говорится, что британские истребители Typhoon поразили станции наземного контроля БПЛА на побережье Красного моря к западу от Саны. При этом удары были спланированы таким образом, чтобы "обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения". 

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