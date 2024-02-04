Силы США и Британии нанесли удары по 36 целям в Йемене

Цель атаки заключалась в том, чтобы "ослабить и нарушить потенциал хуситов", следует из заявления Пентагона

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Силы США и Великобритания в субботу нанесли удары по 36 целям в Йемене, связанным с мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в распространенном пресс-службой Пентагона заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и США.

Как следует из документа, удары были нанесены по "36 целям хуситов в 13 местах в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения с их стороны на следующие по Красному морю иностранные торговые суда и военные корабли". В заявлении отмечается, что "эти высокоточные удары призваны ослабить и нарушить потенциал хуситов". Австралия, Бахрейн, Великобритания, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия оказали поддержку американским и британским силам.

Целями ударов стали "находившиеся глубоко под землей склады вооружений, ракетные системы и установки, системы противовоздушной обороны и радары". В документе утверждается, что страны "стремятся к снижению напряженности и восстановлению стабильности в Красном море".

Министр обороны США Ллойд Остин в опубликованном заявлении также подчеркнул: "Мы без колебаний будем защищать жизни людей и свободную торговлю по одному из наиболее важных в мире водных путей".

Удары по Йемену

Ранее в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об уничтожении на территории Йемена шести противокорабельных крылатых ракет хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.