Экс-главком НАТО заявил о незаинтересованности Ирана и США в войне на Ближнем Востоке

Джеймс Ставридис также оценил вероятность эскалации до серьезного военного конфликта как "низкую", но не стал полностью исключать такой сценарий

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Полномасштабная война на Ближнем Востоке не разразится, поскольку в этом не заинтересованы ни Тегеран, ни Вашингтон. Такое мнение выразил в субботу бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Ни один из двух основных противников, то есть ни Иран, ни США, не хотят раздувать происходящее до крупной войны. Это очевидно. Что касается Вашингтона, президент [США Джо] Байден борется за переизбрание, ему не нужна крупная война на Ближнем Востоке. А в Тегеране муллы знают, если это перерастет в полномасштабную региональную войну, то они проиграют, и их военный потенциал значительно сократится", - сказал он в эфире телеканала MSNBC, комментируя удары, которые США нанесли по Сирии и Ираку, а также вместе с Великобританией по Йемену.

Ставридис оценил вероятность эскалации до серьезного военного конфликта как "низкую", но не стал полностью исключать такой сценарий.

Ранее в субботу США и Великобритания нанесли удары по 36 целям, связанным с мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в 13 местах в Йемене. Как следует из распространенного пресс-службой Пентагона заявления Австралии, Бахрейна, Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и США, "эти высокоточные удары призваны ослабить и нарушить потенциал хуситов". Целями ударов стали "находившиеся глубоко под землей склады вооружений, ракетные системы и установки, системы противовоздушной обороны и радары".

В ночь на субботу американская авиация нанесла серию ударов по позициям проиранских группировок в приграничных районах Ирака и Сирии. Как заявило Центральное командование Вооруженных сил США, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные войска) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок.