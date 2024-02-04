СМИ: Израиль нанес серию ударов по южной части сектора Газа

Авиаудары, в частности, были нанесены по окрестностям Европейской больницы и нескольким районам Рафаха

ДУБАЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Израильские военные самолеты и артиллерия нанесли серию массированных ударов по южной части сектора Газа. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, израильская авиация нанесла удар по кварталу Аль-Манара, расположенному к юго-востоку от Хан-Юниса, а также подвергла непрерывному артиллерийскому обстрелу районе Мирадж. Авиаудары были нанесены и по окрестностям Европейской больницы в Газе. Израильским бомбардировкам также подверглись несколько районов Рафаха. Израильская авиация также нанесла удары по сельскохозяйственным угодьям в районе Джафраави к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

WAFA отмечает, что за последние сутки по меньшей мере 107 палестинцев были убиты и 243 ранены в ходе израильских военных операций. Начиная с 7 октября прошлого года, в результате израильской агрессии в секторе Газа погибли 27 238 человек и более 66,4 тыс. получили ранения. Также сообщается, что около 2 млн человек из 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома, поскольку целые кварталы были разрушены израильскими бомбардировками.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.