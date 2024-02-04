Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Минска на площадке ОДКБ

Президент Белоруссии отметил, что председатель Государственной думы является убежденным сторонником белорусско-российской интеграции

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил председателя Государственной думы Вячеслава Володина за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

"Под вашим опытным руководством эффективно расширяется межпарламентское сотрудничество в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности. Признательны за поддержку и содействие продуктивной реализации инициатив Республики Беларусь на этих авторитетных площадках в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в распространенном пресс-службой президента Белоруссии поздравлении Володина, который 4 февраля отметил 60-летие.

Президент отметил, что Володин, который также возглавляет Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, является убежденным сторонником белорусско-российской интеграции, ее поступательного развития на благо двух братских стран и народов. "Присущая вам целеустремленность, ваши глубокие знания и умение работать с полной отдачей способствуют успешному решению важных задач в сфере законотворчества, отстаиванию национальных интересов на наиболее трудных и ответственных направлениях государственной политики", - говорится в поздравлении.

Президент Белоруссии пожелал спикеру Госдумы доброго здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии и новых профессиональных свершений.