Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Как уточнила армейская пресс-служба, 24-летний старший сержант Шимон Иегошуа Асулин погиб 3 февраля на юге анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в сектора Газа.

Как сообщила армейская пресс-служба, 24-летний старший сержант Шимон Иегошуа Асулин, служивший в 924-м батальоне 10-й бригады ЦАХАЛ, погиб в субботу в бою на юге сектора Газа. Он стал 225-м погибшим военнослужащим с момента начала Израилем наземной операции в секторе Газа.

С учетом последних данных общее число погибших израильских военных за время нового обострения палестино-израильского конфликта составило уже 562, информировала пресс-служба ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.