Kyodo: Япония и США в ходе совместных учений впервые обозначили КНР предполагаемым врагом

По информации агентства, в ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Китай был впервые обозначен как гипотетический враг в ходе совместных штабных учений Японии и США. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства, в ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая. Подчеркивается, что ранее в ходе схожих учений при отработке сценариев возможного силового захвата Тайваня Китай не назывался, а использовались обезличенные формулировки. Ожидается, что до конца года японские и американские военные должны выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это одна из провинций КНР.