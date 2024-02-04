Министр военного кабмина Израиля осудил слова главы нацбезопасности о Байдене и Трампе

В свою очередь, по мнению лидера оппозиции страны Яира Лапида, "интервью, которое Бен-Гвир дал WSJ, наносит непосредственный ущерб международному положению Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц и лидер оппозиции страны Яир Лапид осудили заявления главы входящей в правящую коалицию ультраправой партии "Оцма Ехудит" ("Еврейская сила") и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) о действиях президента США Джо Байдена и потенциальных шагах Дональда Трампа.

"Премьер-министр [Биньямин Нетаньяху] должен призвать к порядку министра национальной безопасности, который вместо того, чтобы заниматься вопросами внутренней безопасности, наносит огромный ущерб международным отношениям Израиля. Разногласия допустимы даже с нашим самым большим и важным союзником (США - прим. ТАСС), но они должны выражаться на соответствующих площадках, а не в безответственных комментариях СМИ, которые наносят ущерб стратегическим интересам Государства Израиль, безопасности страны и военным усилиям в это время", - написал Ганц в Х (ранее Twitter).

Лапид в Х высказал мнение, что "интервью, которое Бен-Гвир дал WSJ, наносит непосредственный ущерб международному положению Израиля, военным усилиям и безопасности". По мнению главы израильской оппозиции, публикация в газете "доказывает, что он [Бен-Гвир] ничего не понимает в дипломатии".

Ранее WSJ опубликовала материал с высказываниями Бен-Гвира. "Вместо того чтобы оказать нам [Израилю] полную поддержку, Байден занят предоставлением гуманитарной помощи и топлива [сектору Газа], которые поступают к ХАМАС. Если бы Трамп был у власти, США вели бы себя совершенно иначе [в отношении ситуации вокруг сектора Газа]", - приводит выдержки из интервью Бен-Гвира изданию газета The Times of Israel.

В конце января 2024 года партия "Оцма Ехудит" заявляла о намерении покинуть правительство Израиля, если с радикальным палестинским движением ХАМАС будет заключена новая сделка о прекращении огня в секторе Газа. Нынешнее правительство Израиля во главе с Нетаньяху было создано в конце 2022 года, коалиция сформирована вокруг партии премьера "Ликуд", получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете (парламент). В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы, в общей сложности коалиция имеет 64 парламентских кресла. В случае выхода из состава кабмина партии "Оцма Ехудит", имеющей в Кнессете шесть депутатов, коалиция утратит парламентское большинство.