Сийярто заявил, что всегда открыто излагал Лаврову позицию Венгрии по конфликту на Украине

Будапешт осуждает военные действия, выступает за немедленное прекращение огня и начало переговоров, подчеркнул глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 4 февраля. /ТАСС/. Венгрия всегда открыто излагала России свою позицию по поводу конфликта на Украине, указывая, что осуждает продолжающиеся там военные действия и выступает за немедленное прекращение огня и начало переговоров. Об этом заявил в интервью телеканалу VRT министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, говорил ли он когда-либо своему российскому коллеге Сергею Лаврову о необходимости прекращения боевых действий на Украине, Сийярто сказал: "Я всегда очень ясно излагал всем мою позицию. Я ясно изложил ее Сергею Лаврову и российским партнерам, заявив, что мы осуждаем войну. Война - это плохо для нас, для украинцев, для Европы, и мы хотим, чтобы война была остановлена".

Сийярто отметил, что "легко занимать позицию в поддержку Украины, сидя в хороших офисах в Брюсселе или Вашингтоне". "А попробуйте сделать это в Москве. Я участвовал там в Российской энергетической неделе, и в зале присутствовало около 1 тыс. человек. Я сидел рядом с российским вице-премьером и руководителями крупнейших российских энергетических компаний. И я открыто заявил, что мы осуждаем эту войну и хотим, чтобы она была остановлена", - сказал глава венгерского МИД, интервью которого было распространено в Будапеште пресс-службой его ведомства.

Отвечая на вопрос, как Украина может вести переговоры, если значительная часть ее территории находится под контролем российских войск, Сийярто заявил: "Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Не может быть никаких сомнений в том, что территориальная целостность и суверенитет Украины и всех других стран должны уважаться, вопрос в том, как остановить гибель людей". Министр считает, что главное - как можно скорее добиться прекращения огня, а затем начать переговоры, в ходе которых можно будет выработать условия достижения мира.