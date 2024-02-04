США считают, что их удары в Йемене, Ираке и Сирии не повлияют на сделку по заложникам

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что все хотят прекращения войны, для которого нужно возвращение заложников домой

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что удары, нанесенные американскими войсками в Йемене, Ираке и Сирии, не повлияют на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы полагаем, что шаги, которые мы предприняли в пятницу, и те шаги, которые мы предприняли против хуситов (йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС) в субботу, не связаны с переговорами по заложникам", - сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос журналиста, могут ли удары США подорвать ход переговоров Израиля и палестинского движения ХАМАС, в которых американские власти вместе с Катаром и Египтом выступают посредниками.

"Все хотят видеть прекращение войны, никто не поддерживает ее продолжение, однако для того, чтобы остановить войну, нам нужно, чтобы все заложники вернулись домой и чтобы ХАМАС больше не могло представлять угрозу для Израиля", - добавил он.

О намерениях США

Соединенные Штаты продолжат неустанно добиваться освобождения оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа, заявил Салливан в эфире телекомпании CBS.

"Сделка по освобождению заложников, включая американцев, обеспечит продолжительную паузу в военных действиях, чтобы палестинскому народу было легче получить жизненно необходимую помощь. Это отвечает интересам национальной безопасности США. Мы будем неустанно добиваться этого", - сказал чиновник. По его словам, для Вашингтона достижение договоренностей по освобождению заложников является "первостепенной задачей".

Салливан также отметил, что гуманитарный вопрос станет основной темой очередного визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток. "В настоящий момент госсекретарь Блинкен находится на пути в регион. Приоритетной темой станут нужды палестинского народа, которые остаются в центре подхода США. Мы хотим убедиться, что они получают доступ к жизненно важным продуктам питания, медикаментам, воде и убежищам. И мы продолжим оказывать давление [на Израиль], пока это не будет обеспечено", - сказал он.

Блинкен 4 февраля в пятый раз после обострения палестино-израильского конфликта направился с визитом на Ближний Восток. Как он ранее заявлял, находящееся в разработке предложение дает подлинную надежду на освобождение заложников.