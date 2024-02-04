Ксавье Бертран заявил о намерении баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Глава региона О-де-Франс заявил, что хочет "стать кандидатом разгневанного большинства"

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава региона О-де-Франс (север Франции) Ксавье Бертран заявил о намерении бороться за пост президента республики на выборах в 2027 году.

"Я принял твердое решение стать кандидатом на предстоящих выборах президента Франции", - сказал Бертран в эфире телеканала BFMTV.

Это станет уже второй попыткой 58-летнего политика, входившего ранее в состав правительства в качестве министра труда, занять Елисейский дворец. В прошлый раз он участвовал в избирательном марафоне в 2022 году, однако досрочно сошел с дистанции, не сумев заручиться поддержкой соратников по партии "Республиканцы".

Президентом страны во второй раз тогда был избран Эмманюэль Макрон, который в силу конституционных ограничений не сможет выдвигаться на третий срок в 2027 году.

По словам Бертрана, он хочет "стать кандидатом разгневанного большинства". В частности, он активно выступил в поддержку французских фермеров, которые на минувшей неделе совершили поход к Парижу на тракторах. Рассерженные аграрии требуют срочной государственной помощи сельскому хозяйству в условиях резкого падения доходов после отмены ЕС пошлин на украинскую продукцию.

Одной из первых о своем намерении бороться в 2027 году за Елисейский дворец ранее объявила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.