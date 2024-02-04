Мезенцев: стратегическое сближение РФ и Белоруссии не определяется давлением Запада

Госсекретарь Союзного государства отметил, что президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно говорили, что Москва и Минск "выстраивают равную партнерскую систему отношений на фундаменте независимости и суверенитета в рамках сближения экономических, научных, технологических потенциалов ради людей"

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Сближение Белоруссии и России определяется Союзным договором и историческим стратегическим планированием в гораздо большей степени, чем давлением со стороны Запада. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Наверное, было бы странно считать, что то давление, которое мы испытываем, мы - это Беларусь и Россия - со стороны коллективного Запада - это единственный фактор, который определяет наше сближение. Как будто нет союзного договора, которому в этом году исполняется 25 лет (договор был подписан 8 декабря 1999 года - прим. ТАСС)", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Мезенцев напомнил, что "в январе 2000 года Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко обменялись ратификационными грамотами, начался новый этап сближения и взаимодействия", а в 2021 году были представлены 28 союзных программ, "задолго до каких бы то ни было попыток спекулировать в том числе на специальной военной операции со стороны Запада".

"А сегодня то давление, которое мы испытываем, заставляет более оперативно, более точно и четко искать практические ответы в реальных секторах экономики. Да, и умножая сотрудничество. Да, определяя новые логистические маршруты для поставки белорусских товаров через порты Балтики и магистрали Северо-Запада", - пояснил госсекретарь. Мезенцев добавил, что на состоявшемся в конце января заседании Высшего государственного совета Союзного государства было принято решение, "подтверждающее новую практику промышленной политики - уход от формирования барьеров и переход к безбарьерной среде на поставку комплектующих из России в Беларусь, из Беларуси в Россию".

По словам госсекретаря СГ, все это "совершенно не значит, что это ответное давление Западу". "Учет - да. Прогноз ситуации - да. Но стратегически, фундаментально все было решено значительно задолго до прихода макронов, байденов, фон дер ляйен на их посты (лидеров Франции, США, главы Еврокомиссии - прим. ТАСС). Тем более, что история перелистнет эти страницы, когда эти люди определяли и влияли на политику Евросоюза, а отношения России и Беларуси на протяжении столетий прошли испытание временем", - подчеркнул он.

"Многократно было сказано Александром Григорьевичем Лукашенко и Владимиром Владимировичем Путиным, что Россия и Беларусь выстраивают равную партнерскую систему отношений на фундаменте независимости и суверенитета в рамках сближения экономических, научных, технологических потенциалов ради людей", - сказал Мезенцев.