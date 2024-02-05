Зеленский утверждает, что договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

По словам украинского президента, Киев предложил "свой мирный план из 10 пунктов"

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что договорился со швейцарской коллегой Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису.

"Мы предложили свой мирный план из 10 пунктов. Состоялись четыре встречи, в которых участвовали представители 80 стран. Мы договорились с президентом Швейцарии, что первый мирный саммит пройдет в его стране", - сказал Зеленский в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI.

По его словам, на нем будет рассматриваться каждый пункт, чтобы прийти к финальному документу о "справедливом мире". "Мы его предложим всему миру, включая Россию", - добавил украинский президент.