4 февраля, 21:15
Военная операция на Украине

Зеленский утверждает, что договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису

По словам украинского президента, Киев предложил "свой мирный план из 10 пунктов"

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что договорился со швейцарской коллегой Виолой Амхерд о проведении саммита по украинскому кризису.

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"Мы предложили свой мирный план из 10 пунктов. Состоялись четыре встречи, в которых участвовали представители 80 стран. Мы договорились с президентом Швейцарии, что первый мирный саммит пройдет в его стране", - сказал Зеленский в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI.

По его словам, на нем будет рассматриваться каждый пункт, чтобы прийти к финальному документу о "справедливом мире". "Мы его предложим всему миру, включая Россию", - добавил украинский президент. 

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