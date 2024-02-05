Израиль заявил об ударе по одному из командных центров "Хезболлах" на юге Ливана

Еврейское государство атаковало населенные пункты Ярун и Марун-эр-Рас

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли авиаудар по командному центру вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по оперативному командному центру и военному комплексу "Хезболлах" в поселке Ярун", - говорится в сообщении.

Помимо этого, израильские военные нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлах" в населенном пункте Марун-эр-Рас на юге Ливана, проинформировали в армии.