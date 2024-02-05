Сенат США представил законопроект о допфинансировании, включающий помощь Украине

Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, объединяющий средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Документ опубликован на сайте американского законодательного органа.

Общая сумма дополнительных ассигнований составила более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.