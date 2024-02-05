Байден поддержал предложенный Сенатом США законопроект о выделении допфинансирования

Американский лидер призвал законодателей поскорее одобрить инициативу

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддержал предложенный Сенатом Конгресса США законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, в котором объединяются средства на ужесточение пограничного контроля, поддержку Украины и Израиля. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Теперь мы достигли двухпартийного соглашения по национальной безопасности, которое включает самый жесткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия. Я решительно поддерживаю это соглашение", - заявил Байден.

Президент США также призвал законодателей поскорее одобрить инициативу. "Я призываю Конгресс объединиться и без промедлений принять это двухпартийное соглашение. Пусть оно попадет ко мне на стол, чтобы я мог немедленно его подписать", - отметил он.