Сенат США предложил выделить $2,72 млрд на обогащение урана в стране

Законопроект, предложенный сенаторами, также предусматривает выделение $98 млн на нужды, касающиеся "производства изотопов"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Согласованные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей предусматривают выделение $2,72 млрд на обогащение урана на американской территории. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье текст подготовленного верхней палатой Конгресса законопроекта о дополнительных бюджетных расходах на указанные нужды.

Согласно документу, "$2,72 млрд выделяются в качестве переориентированного финансирования на поддержку обогащения урана внутри страны с целью наращивания производства ядерного топлива в гражданских целях и перспективного ядерного топлива".

Сенаторы предложили ассигновать "$149 млн Национальному управлению ядерной безопасности [при Министерстве энергетики США] на реагирование на ситуацию в сфере безопасности на Украине". О каких именно действиях управления идет речь, не уточняется. Документ также предусматривает выделение $98 млн на нужды, касающиеся "производства изотопов".

Министерство энергетики США в феврале 2023 года заявило, что пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для АЭС. Помощник главы американского энергетического ведомства по международным делам Эндрю Лайт тогда отметил, что Соединенные Штаты полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, применяемого в коммерческих ядерных реакторах, что "нестабильно со стратегической точки зрения". Лайт подчеркнул необходимость "сокращения зависимости от российского и китайского урана".

Судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей пока не ясна. Есть основания подозревать, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался на днях именно в таком ключе.